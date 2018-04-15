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Кровавая больничка УФСИН в послелке Пукса

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению четверых бывших и одного отстраненного от занимаемой должности сотрудников федерального казенного учреждения «Лечебное исправительное учреждение №8  УФСИН Российской Федерации по Архангельской области», расположенного в посёлке Пукса Плесецкого района, в совершении  преступления, предусмотренного  п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий).

По версии следствия,  в период с мая 2015 года по апрель 2017 года обвиняемые, в числе которых заместитель начальника учреждения, вступили во внеслужебные отношения с определённым кругом осуждённых с целью поддержания порядка в колонии и получения информации о положении дел в учреждении. Вышеуказанные работники учреждения оказывали им незаконное покровительство, разрешая хранить запрещенные в режимных учреждениях средства связи и алкогольную продукцию, а также самовольно перемещаться по территории.

Попустительство со стороны сотрудников ЛИУ-8 привело к покушению на убийство осуждённого со стороны четырех осужденных за особо тяжкие преступления, отбывающих наказание в учреждении. Указанные лица предстали перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц) и ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).

Напомним, что 8 апреля 2017 года днем в данном учреждении обвиняемые, действуя в составе группы лиц, с целью убийства осужденного, находившегося в помещении лечебного корпуса, вооружившись ножом, ножницами, деревянной лопатой и металлической трубой, нанесли потерпевшему указанными предметами несколько ударов по телу, однако свой преступный умысел до конца довести не смогли в связи с активным сопротивлением потерпевшего, а также своевременно оказанной ему медицинской помощью. При этом, обороняясь, потерпевший травмировал двоих из нападавших.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.  

23 май 09:02 | : Происшествия

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