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Таинственный пироман. От поджога входных дверей в мэрию Архангельска так и тянет политикой

Полиция Архангельска пока не может найти злоумышленника, пытавшегося поджечь входные двери в здание мэрии областной столицы.

Напомним, событие произошло в ночь с 17 на 18 мая. Неизвестный (пока) метнул бутылку с коктейлем Молотова в двери городской администрации. Огонь существенного ущерба зданию не причинил, охранник потушил возгорание и вызвал наряд полиции. Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества.

Как утверждает издание «Регион29», ничего экстраординарного в этом событии нет, криминальные поджоги в Архангельске случаются периодически. Можно вспомнить поджог строящегося здания синагоги и неоднократные попытки сжечь речной вокзал на пригородной пристани. Горел даже зал заседаний областного Собрания, но в этом случае злой умысел не установлен. А уж автомобили в нашем городе горят практически каждую ночь.

Впрочем, только в последней акции по поджогу мэрии наблюдатели усматривают политическую составляющую.

22 май 12:22 | : Происшествия

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