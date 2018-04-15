В Архангельской области женский виртуальный экстремизм входит в моду

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 59-летней жительницы Котласского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку национальности и отношения к религии, совершенные публично, с использованием сети Интернет).

По версии следствия, в период с 2015 по 2017 года подозреваемая размещала на своей странице и в одной из групп в социальной сети в сети Интернет текстовые сообщения, фото и видеоматериалы, а также комментарии к ним, в которых содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки группы лиц, выделяемой по признаку национальности и вероисповедания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проведен обыск по месту жительства подозреваемой.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса подозреваемая свою вину не признала, от дачи показаний отказалась.

Напомним, что недавно уже проходило сообщение о жительнице областной столицы, уличенной в аналогичном преступлении. Правда, та свою вину признала и раскаялась.