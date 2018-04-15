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Светлана Бральнина: "Мне нечего есть". С экс-главы Котласского р-на сняли браслет

Котласский суд смягчил меру пресечения бывшей главе района Светлане Бральниной-Бачурихиной, обвиняемой по ряду тяжелых преступлений коррупционного характера – с нее сняли электронный браслет и разрешили работать.

Напомним, что раньше бывшей чиновнице, задержанной правоохранительными органами более года назад, уже облегчали участь, переведя из СИЗО под домашний арест.

В суде обвиняемая сослалась на тяжелое материальное положение (а что же муж?!) и необходимость гасить накопившиеся долги.

Впрочем, межрайонная прокуратура воспротивилась этому решению, мотивируя тем, что Бральнина хорошо знакома практически со всеми, кто дал на нее изобличающие показания и, соответственно, может оказать на них давление.

 

22 май 08:48 | : Происшествия

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