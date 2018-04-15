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Убийцы сапожника из Коряжмы получили по заслугам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям г.Коряжмы. Они в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

30 апреля 2016 года в подвальном помещении обувной мастерской, расположенной в городе Коряжме, после тушения очага возгорания обнаружено тело 39-летнего мужчины, который оказывал услуги по ремонту обуви, со следами удушения.

Благодаря совместной работе сотрудников Коряжемского межрайонного следственного отдела и сотрудников органов полиции удалось установить обстоятельства преступления и задержать подозреваемых лиц.

Следствием установлено, что 29 апреля 2016 года вечером обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к своему знакомому мастеру по ремонту обуви, чтобы занять денег на приобретение спиртных напитков. Когда потерпевший отказал им в займе, двое из них напали на него и задушили. После этого обвиняемые обыскали помещения мастерской и похитили денежные средства, 6 икон, золотые ювелирные изделия, а также коллекцию монет, причинив своими действиями ущерб на общую сумму более 170 тысяч рублей. С похищенным имуществом с места преступления скрылись, большую часть ювелирных изделий и иконы в последующем продали в городе Вологда. В мастерской из-за оставленного включенным электрического прибора произошла возгорание, на локализацию которого приехали представители специализированных служб, которые и обнаружили тело убитого.

Приговором Архангельского областного суда двум подсудимым, признанным виновными в убийстве и краже, назначено наказание в виде 11 и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и особо режима. Виновному только в хищении чужого имущества отменено условно-досрочное освобождение по ранее вынесенному приговору и окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также с осужденных взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников потерпевшего на общую сумму 1 млн. 600 тысяч рублей, расходы на погребение и денежные средства в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением. Приговор суда не вступил в законную силу.

21 май 10:51 | : Происшествия

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