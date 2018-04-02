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Архангельск: Убийцы ветерана Великой Отечественной ответят по всей строгости

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие в отношении шести жителей областного центра, которые в зависимости от роли и степени их участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,в,ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений), ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п.п. «а,в» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража), ч.1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

По версии следствия, двое супругов, занимающихся оказанием риелторских услуг населению, предложили свою помощь в продаже однокомнатной квартиры 87-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который не мог самостоятельно передвигаться, и его  77-летней сестре. Получив отказ, обвиняемые решили совершить их убийство, чтобы завладеть объектом недвижимости. Для этого 29-летняя уроженка Архангельска создала организованную группу. Через двух пособников, которые помогали им в ведении бизнеса,  они нашли непосредственных исполнителей убийства. Руководитель группы разработала план преступления, распределив роли соучастников, а также обязалась выплатить вознаграждение в размере по 15 тысяч рублей каждому исполнителю убийства.

Днем 11 сентября 2017 года, реализуя преступный умысел, участник группы представилась потерпевшей социальным работником и под предлогом оформления льгот в многофункциональном центре заманила в свою автомашину. Затем в транспортное средство подсели двое обвиняемых и задушили пенсионерку медицинским жгутом. После, воспользовавшись ее ключами от квартиры, проникли внутрь жилища, где задушили ветерана ВОВ. Тела убитых вывезли к реке Юрас и, приняв меры к сокрытию следов преступления, сбросили их в воду. Довести свой преступный умысел, направленный на незаконное переоформление права собственности на квартиру пенсионеров, обвиняемые не успели, так как их противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Все обвиняемые содержатся под стражей. Пятеро членов организованной группы частично признали свою вину. Женщина-риелтор, которая по версии следствия выступила организатором преступления, свою вину не признала. Она же обвиняется в совершении мошеннических действий в отношении жителя областного центра. Обвиняемая в августе-сентябре 2017 года обманным путём, представляясь сотрудником жилищно-строительного кооператива, склонила потерпевшего к переводу денежных средств на сумму более 20 тысяч рублей под предлогом погашения долга за коммунальные услуги.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору для принятия решения в пределах компетенции.

18 май 09:07 | : Происшествия

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