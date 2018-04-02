Северодвинский пенсионер успокоил пьяного сына... навечно

Вчера вечером в одной из квартир дома по улице Лебедева в городе Северодвинске обнаружено тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе допроса родителей потерпевшего установлено, что вчера вечером сын, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал им и вел себя агрессивно по отношению к отцу, причинив ему телесные повержедния. 78-летний глава семейства, желая успокоить сына, надавил тому рукой на шею и задушил.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствие проверит версию пенсионера о том, что его действия обусловлены необходимой обороной.

Примечательно, что ранее потерпевший привлекался к уголовной ответственности в связи с угрозами убийством в отношении отца.