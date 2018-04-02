Таня - свет, погасший навсегда. Трагическая гибель девочки из Котласа и странное следствие

Над Таниной могилой светит солнышко, здесь конфеты и шоколадки, игрушки и много венков. Таню похоронили чуть больше двух недель назад. 3 июня ей исполнилось бы 16 лет. Девочка, чьей энергетике можно было только удивляться. Ученица девятого класса, хорошистка, чемпионка Всемирных Полонийных Игр, участница различных конкурсов, модель, танцовщица индийских танцев, девочка - светлая и любимая многими людьми в разных странах, городах, свет в окошке для мамы и папы…

Пани Света – друг

Светлана Попова много лет состоит в польском землячестве и в эти роковые, как станет понятно позже, дни её попросили съездить с детьми для оформления документов на проезд через российско-польскую границу к месту их отдыха. У Светы была виза, доверенность и она не смогла отказаться от этой поездки. Ее все так и зовут пани Света – друг. Она отзывчивая и легкая на подъем, надежная и компетентная, выезд за границу с чужими детьми требует особой ответственности. И родители всегда доверяли ей самое дорогое.

- Мы каждый год ездим в Польшу в международный лагерь для детей и молодежи с 10 до 17 лет по приглашению польской организации, и 21 июня Таня должна была ехать со мной. Я выезжаю в качестве опекуна (вожатого) для других пятнадцати детей, а дочь вот уже третий год беру с собой.

Света до сих пор не сдала билеты на дочь…

Почему Таня не поехала с мамой?

- Я ее хотела взять, – говорит дрожащим голосом Света, - но четверг, пятница – учеба, время - перед экзаменами, что я ее буду дергать.

Действительно, ровно через месяц у Тани должны были начаться экзамены. Если бы она поехала с мамой, то пропустила бы два дня занятий в школе. И при разумном подходе, при обычном течении событий, это был правильный выбор - оставить Таню в Котласе.

Но не в этот раз… Папа Тани тоже был в рабочей командировке и не успевал вернуться домой.

- А если бы папа в это вечер приехал? – спрашиваю Свету.

– Она бы дома сидела. У нас дочке было разрешено гулять - строго до десяти. Даже за опоздание на несколько минут папа ее мог ее оставить дома на три дня. Она всегда знала, что вечером выводит собаку, и все прогулки заканчиваются в 10.

Вечером накануне трагических событий, оставшись одна, Таня отпросилась у мамы и папы по телефону на день рождения к подруге на дачу ее родителей, на шашлыки с ночевкой.

На телефонной связи, для дополнительного контроля, с Таней бала родная тетя и бабушка. Их Таня тоже предупредила. Ничто не предвещало беды.

Звонок, оборвавший надежду…

Мама Света и для Тани была мама - друг. Никогда не ругала дочь. Объясняла простые вещи доходчивым языком. Наверное, поэтому Таня старалась не огорчать маму. НЕ курила и не употребляла спиртное. Вот и в день гибели, как подтвердили документы, представленные патологоанатомами, в крови девочки не было обнаружено алкоголя. Это, чтобы снять вопросы.

- В тот день неожиданно мне позвонили из полиции и задали странный вопрос: «А почему вы не ищете дочь?», я перебила: «Вы скажите, она жива, здорова?», молчание в трубке…

Я не помню следующие слова, толи: «Она умерла», толи: «Она погибла в ДТП»… И все… Хорошо еще со мной подруга была. Я ведь так ехать не хотела. Все ждала, до последнего, чтоб кто-нибудь из родителей детей поехал вместо меня… Но никто не поехал, и со мной отправилась моя подруга. Только благодаря ей, я смогла завершить эту поездку.

Какая была Таня

17 июня будет ровно 17 лет, как живут в гражданском браке Света и Сергей, Танин папа. Он предприниматель. Занимается выездной торговлей. Таня всегда помогала отцу. Они были довольны дочерью. Старались сделать ее счастливой.

Фотографии с папой пронзительно трогательные.

- Она у нас красавица, модель была ведь… - рассказывает тетя девочки, - везде выступала, и на дне рождения Котласа и на других праздниках… Занималась в ансамбле Сарасвати, все время - активистка!

- Она была открытым, веселым, позитивным человеком, - говорит мать Тани, - после вести о ее смерти, из Польши, Белоруссии, Петрозаводска, от всех шли соболезнования и деньги, присылали, кто сколько мог, с полонийных организаций приходила помощь…

У нас польские корни, тетя полячка, разыскиваем братьев…

В марте мы вернулись из Польши с Всемирных олимпийских полонийных игр, куда приезжают поляки со всего мира. 24 страны было. Она защищала честь Котласа. Соревновалась На коньках, в шортреке, скандинавской ходьбе, привезла две золотых медали и серебро.

После 9 класса Таня хотела поступать в юридический колледж. Очень мечтала стать адвокатом…

6 июня будет ровно 40 дней, как не стало их любимой Тани. Для папы – Таня была единственным ребенком. Он кричал от горя, когда узнал о том, что случилось…

Так кто же был за рулем?

В день накануне аварии, обвиняемый дрифтовал у развлекательного центра «Апельсин», потом несколько человек видели его летящим на «красный»…

В череде странных трагических событий той ночи многое непонятно родным погибшей Тани.

Как она оказалась в машине с пьяным водителем за рулем. Да еще с таким махровым нарушителем правил дорожного движения.

Из Постановления суда от 30 апреля 2018 года.

«Обвиняемый Кропачев В.А. 1994 года рождения. В ходе расследования уголовного дела установлено, что 28 апреля 2018 года с 04 часов 30 минут до 05 часов 10 минут, в темное врем суток, на 2-ом километре автодороги «Заовражье – Гарь - Савватия», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ставящего под угрозу безопасность дорожного движения, управляя личным автомобилем, перевозя в салоне автомобиля не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, проявляя преступную небрежность, двигаясь со скоростью не менее 90 км в час, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля, после чего, не предпринимая своевременно мер к снижению скорости, допустил выезд управляемого автомобиля на левую обочину автодороги, его последующий съезд в кювет и опрокидывание.

Кропачев В.А. неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД за систематические нарушения правил дорожного движения, а также привлекался к ответственности за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. Согласно справке об уголовной ответственности ОМВД России «Котласский» в отношении Кропачева В.А. 12.09.2013 года было возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч.2 за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Данное дело 5 ноября 2013 года в отношении Кропачева В.А. было прекращено по ст. 25 УПК.

В настоящее время Кропачев В.А. обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за совершение которого уголовным законом предусмотрено наказание сроком свыше 3 лет лишения свободы.

Совершенные Кропачевым В.А. правонарушения имеют системный продолжаемый характер, стали частью его образа жизни и поведения, а также являются источником повышенной опасности для людей. Кроме того, будучи в 2013 году ранее привлеченным к уголовной ответственности за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкие последствия, Кропачев В.А. каких-либо выводов для себя не сделал. Более того продолжал игнорировать законные требования ПДД. Деяние, в совершении которого в настоящее время обвиняется Кропачев В.А. предусмотренное ст. 264 ч.4 УК РФ, имеет дерзкий, циничный характер, совершено вновь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время, и повлекло тяжкие последствия в виде гибели несовершеннолетнего подростка».

Для обвиняемого следствие ходатайствовало избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство. В суд был представлен также протокол явки с повинной Кропачева В.А.

Вместо послесловия

Со слов мамы погибшей девочки, когда водитель начал гнать, ехавшие вместе с ней ребята слышали, как Таня кричала в последние минуты перед аварией «Останови машину!!!», в это время автомобиль подкинуло вверх, Таня кричала: «Мне больно!!!», - но сидевший за рулем парень зловеще давил педаль, в самый пол и стрелка зашкаливала за 140, он даже не попытался снизить скорость, а через секунды Таня кричала «Помогите!!!», но это было уже в апогее, когда находившийся на заднем сидении автомобиля парень вылетел через лобовое стекло, потеряв обе кроссовки, а девушка повисла на дверце, разорвав в клочья ногу. А еще, оставшаяся в живых девушка утверждает, что Таня просила о помощи и какое-то время оставалась жива…

Со слов Светланы, судья спросил о том, почему в зале суда нет остальных потерпевших. Следствие ответило, что потерпевших нет, есть только свидетели…

Сегодня родители погибшей девочки очень надеются на справедливый суд.

В распоряжении редакции есть разрешение от матери Тани использовать имя дочери в публикации.

(на фото: еще живая Таня)

Лена Анина