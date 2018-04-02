Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Таня - свет, погасший навсегда. Трагическая гибель девочки из Котласа и странное следствие

Над Таниной могилой светит солнышко, здесь конфеты и шоколадки, игрушки и много венков. Таню похоронили чуть больше двух недель назад. 3 июня ей исполнилось бы 16 лет. Девочка, чьей энергетике можно было только удивляться. Ученица девятого класса, хорошистка, чемпионка Всемирных Полонийных Игр, участница различных конкурсов, модель, танцовщица индийских танцев, девочка - светлая и любимая многими людьми в разных странах, городах, свет в окошке для мамы и папы…

 

Пани Света – друг

 

Светлана Попова  много лет состоит в польском землячестве и в эти роковые, как станет понятно позже, дни её попросили съездить с детьми для оформления документов на проезд через российско-польскую границу к месту их отдыха. У Светы была виза, доверенность и она не смогла отказаться от этой поездки. Ее все так и зовут пани Света – друг. Она отзывчивая и легкая на подъем, надежная и компетентная, выезд за границу с чужими детьми требует особой ответственности. И родители всегда доверяли ей самое дорогое.

 - Мы каждый год ездим в Польшу в международный лагерь для детей и молодежи с 10 до 17 лет  по приглашению польской организации, и 21 июня Таня должна была ехать со мной. Я  выезжаю в качестве опекуна (вожатого) для других пятнадцати детей, а дочь вот уже третий год беру с собой.

 Света до сих пор не сдала билеты на дочь…

 

Почему Таня не поехала с мамой?

 

- Я ее хотела взять, – говорит дрожащим голосом Света, - но четверг, пятница – учеба, время - перед экзаменами, что я ее буду дергать.

Действительно, ровно через месяц у Тани должны были начаться экзамены. Если бы она поехала с мамой, то пропустила бы два дня занятий в школе. И при разумном подходе, при обычном течении событий, это был правильный выбор - оставить Таню в Котласе.

 Но не в этот раз… Папа Тани тоже был в рабочей командировке и не успевал вернуться домой.

 - А если бы папа в это вечер приехал? – спрашиваю Свету.

– Она бы дома сидела. У нас дочке было разрешено гулять - строго до десяти. Даже за опоздание на несколько минут папа ее мог ее оставить дома на три дня. Она всегда знала, что вечером выводит собаку, и все прогулки заканчиваются в 10.

Вечером накануне трагических событий, оставшись одна, Таня отпросилась у мамы и папы по телефону на день рождения к подруге на дачу ее родителей, на шашлыки с ночевкой.

На телефонной связи, для дополнительного контроля, с Таней бала родная тетя и бабушка. Их Таня тоже предупредила. Ничто не предвещало беды.

 

Звонок, оборвавший надежду…

 

 Мама Света  и для Тани была мама - друг. Никогда не ругала дочь. Объясняла простые вещи доходчивым языком. Наверное, поэтому Таня старалась не огорчать маму. НЕ курила и не употребляла спиртное. Вот и в день гибели, как подтвердили документы, представленные патологоанатомами, в крови девочки не было обнаружено алкоголя. Это, чтобы снять вопросы.

- В тот день неожиданно мне позвонили из полиции и задали странный вопрос: «А почему вы не ищете дочь?», я перебила: «Вы скажите, она жива, здорова?», молчание в трубке…

Я не помню следующие слова, толи: «Она умерла», толи: «Она погибла в ДТП»… И все… Хорошо еще со мной подруга была. Я ведь так ехать не хотела. Все ждала, до последнего, чтоб кто-нибудь из родителей детей поехал вместо меня… Но никто не поехал, и со мной отправилась моя подруга. Только благодаря ей, я смогла завершить эту поездку.

 

Какая была Таня

 

17 июня будет ровно 17 лет, как живут в гражданском браке Света и Сергей, Танин папа. Он предприниматель. Занимается выездной торговлей. Таня всегда помогала отцу. Они были довольны дочерью. Старались сделать ее счастливой.

Фотографии с папой пронзительно трогательные.

 - Она у нас красавица, модель была ведь… - рассказывает тетя девочки, - везде выступала, и на дне рождения Котласа и на других праздниках… Занималась в ансамбле Сарасвати, все время - активистка!

- Она была открытым, веселым, позитивным человеком, - говорит мать Тани, - после вести о ее смерти, из Польши, Белоруссии, Петрозаводска, от всех шли соболезнования и деньги, присылали, кто сколько мог, с полонийных  организаций приходила помощь…

 У нас польские корни, тетя полячка, разыскиваем братьев…

В марте мы вернулись из Польши с Всемирных олимпийских полонийных игр, куда приезжают поляки со всего мира. 24 страны было. Она защищала  честь Котласа. Соревновалась На коньках, в шортреке, скандинавской ходьбе,  привезла две золотых медали и серебро.

 После 9 класса Таня хотела поступать в юридический колледж. Очень мечтала стать адвокатом…

6 июня будет ровно 40 дней, как не стало их любимой Тани. Для папы – Таня была единственным ребенком. Он кричал от горя, когда узнал о том, что случилось…

 

Так кто же был за рулем?

 

В день накануне аварии, обвиняемый дрифтовал у развлекательного центра «Апельсин», потом несколько человек видели его летящим на «красный»…

В череде странных трагических событий той ночи многое непонятно родным погибшей Тани.

 Как она оказалась в машине с пьяным водителем за рулем. Да еще с таким махровым нарушителем правил дорожного движения.

Из Постановления суда от 30 апреля 2018 года.

«Обвиняемый Кропачев В.А. 1994 года рождения. В ходе расследования уголовного дела установлено, что 28 апреля 2018 года с 04 часов 30 минут до 05 часов 10 минут, в темное врем суток, на 2-ом километре автодороги «Заовражье – Гарь - Савватия», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ставящего под угрозу безопасность дорожного движения, управляя личным автомобилем, перевозя в салоне автомобиля не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, проявляя преступную небрежность, двигаясь со скоростью не менее 90 км в час, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля, после чего, не предпринимая своевременно мер к снижению скорости,  допустил выезд управляемого автомобиля  на левую обочину автодороги, его последующий съезд в кювет и опрокидывание.

Кропачев В.А.  неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД за систематические нарушения правил дорожного движения, а также привлекался к ответственности за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. Согласно справке об уголовной ответственности ОМВД России «Котласский» в отношении Кропачева В.А. 12.09.2013 года было возбуждено уголовное дело  по ст. 264 ч.2 за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Данное дело 5 ноября 2013 года в отношении Кропачева В.А. было прекращено по ст. 25 УПК.

В настоящее время Кропачев В.А. обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за совершение которого уголовным законом предусмотрено наказание сроком свыше 3 лет лишения свободы.

Совершенные Кропачевым В.А. правонарушения имеют системный продолжаемый характер, стали частью его образа жизни и поведения, а также являются источником повышенной опасности для людей. Кроме того, будучи в 2013 году ранее привлеченным к уголовной ответственности за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкие последствия, Кропачев В.А. каких-либо выводов для себя не сделал. Более того продолжал игнорировать законные требования ПДД. Деяние, в совершении которого в настоящее время обвиняется Кропачев В.А. предусмотренное ст. 264 ч.4 УК РФ, имеет дерзкий, циничный характер, совершено вновь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время, и повлекло тяжкие последствия в виде гибели несовершеннолетнего подростка».

Для обвиняемого следствие ходатайствовало избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство. В суд был представлен также протокол явки с повинной Кропачева В.А.

 

Вместо послесловия

 Со слов мамы погибшей девочки, когда водитель начал гнать, ехавшие вместе с ней ребята слышали, как Таня кричала в последние минуты перед аварией «Останови машину!!!», в это время автомобиль подкинуло вверх, Таня кричала: «Мне больно!!!», - но сидевший за рулем парень зловеще давил педаль, в самый пол и стрелка зашкаливала за 140, он даже не попытался снизить скорость, а через секунды Таня кричала «Помогите!!!», но это было уже в апогее, когда находившийся на заднем сидении автомобиля парень вылетел через лобовое стекло, потеряв обе кроссовки, а девушка повисла на дверце, разорвав в клочья ногу. А еще, оставшаяся в живых девушка утверждает, что Таня просила о помощи и какое-то время оставалась жива…

  Со слов Светланы, судья спросил о том, почему в зале суда нет остальных потерпевших. Следствие ответило, что потерпевших нет, есть только свидетели…

  Сегодня родители погибшей девочки очень надеются на справедливый суд.

 

В распоряжении редакции есть разрешение от матери Тани использовать имя дочери в публикации.

(на фото: еще живая Таня)

 

Лена Анина

17 май 08:44 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
Эльвира и НТВ. Дети из Архангельской области прорываются на большой телеэкран (видео)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (137)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20