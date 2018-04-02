Литрбол по-соломбальски, или Надо меньше пить, ребята

4 апреля 2018 года из квартиры по улице Закемовского в городе Архангельске в больницу со следами побоев госпитализирован 58-летний мужчина. От полученной травмы головы пострадавший скончался в больнице. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, установлена причастность к избиению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, 38-летнего знакомого потерпевшего.

По версии следствия, со 2 по 4 апреля 2018 года потерпевший в гостях у подозреваемого употреблял спиртные напитки. На почве личных неприязненных отношений подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Решается вопрос о назначении психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого, который находится на стационарном лечении в специализированном лечебном учреждении.