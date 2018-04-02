В НАО завелись свои антисемиты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 50-летнего жителя города Нарьян-Мара, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и религии, совершенные публично, с использованием сети Интернет).

По версии следствия, 4 февраля 2018 года пользователь сети Интернет разместил комментарий в одной из групп в социальной сети, в котором содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки ряда этнических и религиозных групп.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проведен обыск по месту жительства подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину.