В Архангельске схвачен душевно ранимый убийца

26 апреля 2018 года в квартире жилого дома по улице Победы в городе Архангельске обнаружено тело 44-летней хозяйки квартиры с ранами в области головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении преступления задержан состоящий на учете психоневрологическом диспансере 54-летний знакомый потерпевшей.

По версии следствия, в ночь на 23 апреля 2018 года между подозреваемым и хозяйкой квартиры в ходе совместного употребления спиртных напитков произошла ссора. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине не менее десяти ударов топором по голове, после чего покинул квартиру. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления. Ее тело обнаружила сестра спустя два дня.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что конфликт произошел из-за того, что хозяйка квартиры его оскорбила.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.