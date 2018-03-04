Севердвинская фирма доигралась с невыплатой пособия по уходу за ребенком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев пособия по уходу за ребенком, совершенная работодателем из корыстной и иной личной заинтересованности).

По версии следствия, с апреля 2017 года по февраль 2018 года директор предприятия, имея задолженность по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком перед двумя работниками на общую сумму более 100 тысяч рублей, расходовала денежные средства вопреки их интересам.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Задолженность перед работниками предприятия погашена.

В ходе допроса подозреваемая свою вину признала.