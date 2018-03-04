Архангельская область: Девочка ушла из дома...

ОМВД России по Онежскому району разыскивается Мухачёва Валерия Антоновна 2003 г.р., которая 05.05.2018 года около 18:00 часов ушла из дома, расположенного в пос.Покровское Онежского района, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.



Приметы: на вид 13-14 лет, рост около 155-160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, лицо овальное, глаза серые.

Была одета: полупальто серого цвета, джинсы голубые, кроссовки чёрные.



Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Мухачёвой Валерии Антоновны, просим сообщить в ОМВД России по Онежскому району по телефонам 8(818-39) 7-13-87, 8(818-39) 7-37-95 или 02.