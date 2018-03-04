Глава администрации Шенкурского района оказался воришкой

Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286
УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как стало известно редакции из собственных источников, под скромным "сотрудником" имеется в виду глава вышеозначенного района Виктор Парфенов.
По версии следствия, летом 2016 года подозреваемый, исполняя
обязанности главы муниципального образования, желая выполнить
поставленную задачу по строительству участка автомобильной дороги в
кратчайшие сроки, издал заведомо незаконное постановление о переводе
земель лесного фонда в другую категорию без соблюдения необходимой
процедуры. В результате превышения должностных полномочий при
строительстве участка автомобильной дороги незаконно вырублены лесные
насаждения в водоохраной зоне, уничтожен напочвенный слов, что повлекло
причинение ущерба лесному фонду Российской Федерации на сумму более 7
млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята
необходимая документация. Производится сбор доказательственной базы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных
УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным
отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и
НАО.