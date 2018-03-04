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Взрослые, оторвитесь от телевизора! В Северодвинске ребенок выпал из окна

Вчера днем из окна квартиры, расположенной на 5 этаже жилого дома по улице Октябрьской в городе Северодвинске, выпал 4-летний мальчик. От полученных травм ребенок скончался в автомобиле бригады скорой медицинской помощи. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, ребенок выпал из окна, поскольку находился в комнате один, без присмотра взрослых.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следственное управление предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей. Родителям необходимо проявлять бдительность во избежание трагических последствий не только на улице или вблизи водоемов, но и в домашних условиях, поскольку травмы и увечья ребенок может получить в собственной квартире. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

07 май 07:43 | : Происшествия

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