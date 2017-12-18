Архангельский кавалер опорочил предмет обожания перед обществом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 29- летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый с электронного устройства направил интимные фотографии девушки, с которой раньше поддерживал близкие отношения, на электронный почтовый ящик учебного заведения, в котором та обучалась. В результате его действий с фотографиями ознакомились сотрудники учебного заведения, вследствие чего сведения о личной жизни девушки стали известны неопределённому кругу лиц.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных отделом «К» БСТМ УМВД России по Архангельской области.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.