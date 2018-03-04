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Очередная промашка Петчина. Житель Коряжмы отсудил 800 тысяч у областной клинической больницы

Около года в производстве городского суда находилось гражданское дело по иску 30-летнего коряжемца к ряду лечебных учреждений страны, в том числе Коряжемской городской больнице, о возмещении вреда, причиненного здоровью.

Для разрешения таких сложных вопросов, как определение качества, оказанного истцу в течение нескольких лет лечения, правильности и своевременности назначенных ему лекарственных препаратов и медицинских процедур, установления причин возникновения осложнений имеющихся у мужчины заболеваний, суд допросил множество врачей и специалистов, назначил по делу комплексную судебно-медицинскую экспертизу.

Итогом судебного следствия стало постановленное 18 апреля решение о взыскании с Архангельской областной клинической больницы в пользу истца денежной компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Присуждая столь значительную сумму, суд пришел к выводу, что именно действия врачей областной клинической больницы способствовали развитию у истца острого нарушения мозгового кровообращения и нарушению зрения, что, в свою очередь, послужило основанием для установления пострадавшему инвалидности первой группы.

Напомним, главврачом Архангельской областной клинической больницы работает некто Игорь Петчин, по мнению наблюдателей больше увлекающийся риэлтерством, чем своими должностными обязанностями.

(по материалам tk-online)

27 апрель 21:11 | : Происшествия / Скандалы

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