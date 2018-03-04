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ДНК в помощь. Тайна убийства пинежской старушки раскрыта

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя Пинежского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище), п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей) и п. «в, з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем).

29 декабря 2016 года по месту жительства в одной из деревень Пинежского района обнаружено тело 72-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Согласно выводам судебно- медицинской экспертизы смерть женщины наступила в результате травмы головы. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Благодаря совместной работе следователей регионального Следственного управления СК России и сотрудников органов внутренних дел удалось раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что убийство совершено на улице, после чего тело женщины перенесено в дом. Для раскрытия указанного преступления следователь назначил различные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическую, которая позволила выявить мужской генотип на верхней одежде убитой. В ходе следствия отобраны образцы ДНК у всех жителей мужского пола указанной деревни, а также у родственников потерпевшей. Согласно полученным результатам обнаруженный на ее одежде биоматериал произошел от племянника. Первоначально мужчина заявлял следователю, что длительное время не виделся с родственницей, но под тяжестью собранных доказательств дал признательные показания.

По версии следствия, в декабре 2016 года обвиняемый предпринял попытку совершить тайное хищение денежных средств из дома родственницы, однако не сумел пролезть в ее жилище через оконный проем. Реализуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, 29 декабря 2016 года он на улице нанес женщине не менее 4 ударов твердым тупым предметом по голове, после чего занес ее тело в дом. Обыскав жилище, похитил 220 тысяч рублей и скрылся, после чего распорядился деньгами по своему усмотрению.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

27 апрель 12:03 | : Происшествия

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