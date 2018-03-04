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Убери за собой. Собственник должен снести часовню в центре Архангельска за свой счет

Прошло заседание суда по рассмотрению апелляции собственника иконной лавки, которая находится на улице Чумбарова-Лучинского. Прежнее решение Октябрьского районного суда о сносе незаконно построенного здания осталось неизменным.


Как пояснили в городской администрации, часовня является частным строением и никакого отношения не имеет к епархии или Русской Православной церкви. 13 февраля этого года, судом уже было принято решение о демонтаже постройки в течение месяца. Однако снос не произошел по причине того, что собственник подал апелляцию.


На улице Чумбарова-Лучинского около 10 лет располагался рекламный забор, а за ним находилось здание часовни. Осенью 2017 года незаконный забор убрали. После чего владелец иконной лавки не занялся облагораживанием прилежащей территории, вдобавок при ее постройке был нарушен закон.


27 апрель 10:51 | : Происшествия

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