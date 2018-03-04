Живем, как в джунглях! Архангельские обезьяны озверели и кусают детей

В период с 26 февраля по 18 марта 2018 года в одном из торговых центров города Архангельска проводилась временная выездная выставка животных. Одна из обезьян, находившаяся вне специальной клетки, повела себя агрессивно, набросилась на 2-летнего мальчика и укусила его за руку. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ребенку причинены телесные повреждения характера укушенной раны левой кисти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, на прошлой неделе мы уже рассказывали о том, что обезьяны свободно разгуливают по Коряжме.