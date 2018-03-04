Как в кино. В Архангельске скрутили банду криминальных авторитетов

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов, обвиняемых в совершении девяти преступлений, в том числе трех вымогательств, совершенных организованной группой.

По версии следствия, организатором группы выступил 28-летний архангелогородец. К совершению противоправной деятельности он привлек четырех знакомых молодых людей, а также периодически вовлекал в совершение незаконных действий других лиц.

Как следует из материалов уголовного дела, для устрашения потерпевших участники организованной группы причисляли себя к группировке, имеющей авторитет в криминальной среде города Архангельска, и требовали передачи им крупных сумм денежных средств или ежемесячных платежей за так называемое «покровительство». Запрашиваемые суммы варьировались от 10 тысяч до трех миллионов рублей. Тех, кто отказывался платить, избивали, угрожали физической расправой, уничтожением и повреждением имущества.

В некоторых случаях для того, чтобы заставить человека платить, использовали надуманные или малозначительные предлоги, к примеру, якобы имевшие место оскорбление или долг.

Подозреваемые были задержаны в ходе проведения нескольких специальных операций сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с представителями РУФСБ при силовой поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии, в том числе с поличным в момент передачи участникам организованной группы денежных средств.

У злоумышленников был изъят автомобиль, на котором они передвигались, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, травматическое огнестрельное оружие, использовавшееся в противоправных целях, и боеприпасы к нему.

В настоящее время участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении девяти преступлений, в том числе предусмотренных пунктом А части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство, совершенное организованной группой), частью 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное в составе организованной группы, с угрозой применения насилия), частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и ряда других.

Расследование уголовного дела окончено. Обвинительное заключение утверждено прокурором Архангельской области. Материалы уголовного дела направлены в суд.

У злоумышленников был изъят автомобиль, на котором они передвигались, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, травматическое огнестрельное оружие, использовавшееся в противоправных целях, и боеприпасы к нему.

В настоящее время участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении девяти преступлений, в том числе предусмотренных пунктом А части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство, совершенное организованной группой), частью 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное в составе организованной группы, с угрозой применения насилия), частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и ряда других.

Расследование уголовного дела окончено. Обвинительное заключение утверждено прокурором Архангельской области. Материалы уголовного дела направлены в суд.