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Пьяный "портняжка" из Маймаксы сознался в преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, вечером 14 апреля 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного обпьянения в бытовой постройке рядом с одним из домов по улице Театральная в Маймаксанском округе города Архангельска, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе совместного распития спиртного, напал на своего знакомого и нанес ему не менее 13 ударов ножницами в область головы, шеи и груди, причинив ему телесные повреждения характера колото-резаных ран.

Преступление подозреваемый не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление и ему своевременно оказана медицинская помощь

Подозреваемый вину в содеянном признал.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

25 апрель 16:25 | : Происшествия

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