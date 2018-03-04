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Будьте бдительны! В Архангельской области два ребенка погибли подо льдом

Вчера вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на реке Яреньга в 500 метрах от поселка Запань-Яреньга Ленского района Архангельской области при очевидных обстоятельствах во время прогулки без контроля взрослых, самовольно выйдя на лед реки, утонули двое малолетних детей 2010 и 2009 года рождения, третьему мальчику удалось выбраться. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление обращает Ваше внимание, что выход на лед весной может таить в себе смертельную опасность. Будьте осторожны. Избегайте выхода на лед.

23 апрель 08:06 | : Происшествия

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