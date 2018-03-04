Генпрокурор Юрий Чайка: В Архангельской области действуют-злодействуют "группы смерти"

Об этом упомянул генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время своего ежегодного доклада российским сенаторам.

А все из-за того, что Роскомнадзор недостаточно эффективно работает по предотвращению влияния так называемых «групп смерти», расплодившихся в интернете.

В десятке регионов были зарегистрированы попытки суицидов и склонение к совершению суицида со стороны участников таких групп. Инциденты произошли в Амурской, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Калининградской областях, а также Краснодарском и Красноярском краях, Удмуртии и в Москве.

По мнению генпрокурора, федеральные органы государственной власти не принимают должных мер по выявлению в интернет-пространстве информации, провоцирующей несовершеннолетних к самоповреждениям и самоубийству, а Роскомнадзор (так отважно и бескомпромиссно борющийся с Телеграмом) не соблюдает сроки блокировки таких сообщений.