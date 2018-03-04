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Хорошо, что не селфи. В Архангельске горел торговый центр "Фокус"... а депутаты фотографировали

Сегодня утром произошло возгорание в торговом центре «Фокус» по адресу Троицкий проспект, 119.

Огонь, вырывавшийся с крыши здания, был хорошо виден со всех точек и даже был запечатлен некоторыми депутатами Архангельского областного Собрания.

По данным пожарных служб города, открытое горение зафиксировано на 300 кв. м торговых площадей.

В данный момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Осталось подсчитать убытки.

Причины возгорания выясняются. Наблюдатели выдвигают несколько версий, среди которых – напасть, пироманы, свихнувшиеся на «Зимней вишне», криминальный поджог в надежде получить страховку и пр.

(фото из социальной сети со странички депутата Дятлова… хорошо, что не селфи)

17 апрель 08:33 | : Происшествия

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