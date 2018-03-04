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Архангельск в розливе. Узнай номер своего эвакопункта

В канун ледохода на территории Архангельска организовано 34 пункта временного размещения граждан, которым может потребоваться помощь в случае подтопления домов. Уровень подготовки помещений и сотрудников штабов двух эвакопунктов сегодня оценил глава города Игорь Годзиш.

Школа №50 в Соломбале при необходимости готова принять до 250 человек: для них будет организовано горячее питание в собственной столовой, обеспечены спальные места, первая медицинская помощь, открыта комната матери и ребенка. Исполняющая обязанности директора учебного заведения Наталья Киселева доложила градоначальнику о мероприятиях, которые уже проведены: подготовлена необходимая документация, члены штаба четко знают алгоритм действий, проведены инструктажи и учения, выстроено взаимодействие со всеми экстренными службами.

Осмотр помещений подтвердил, что школа готова взять на себя функцию эвакопункта. В случае подъема воды здесь могут быть размещены все жители первой и второй деревень поселка Кемский. Шесть лет назад такая ситуация возникала, и школа использовалась для временного размещения жителей подтопленных домов.

Большая часть эвакопунктов в Архангельске созданы на базе школ, но есть и другие решения. Большой пункт временного размещения развернут в Ломоносовском дворце культуры в округе Варавино-Фактория. По информации директора учреждения Александра Барского, пункт рассчитан на 500 человек и хорошо оснащен. Есть всё: от громкоговорителя на здании до раскладных столов и стульев. На этапе подготовки отлажен механизм взаимодействия с Городским центром гражданской защиты населения, МЧС, скорой помощью, полицией и другими структурами, которые задействуются в случае чрезвычайных ситуаций.

- Радует, что вся документация в наличии, руководители штабов владеют информацией о системе оповещения и действиях, которые необходимо предпринимать. Сегодня есть все основания полагать, что если возникнет необходимость развертывания пунктов временного размещения при паводковых эксцессах, то город к этому готов. По имеющимся прогнозам, уровень воды в черте города этой весной достигнет не более 3 метров, в то время как критичная отметка для нас - 3,2 метра. Тем не менее, мы должны быть во всеоружии, поскольку задел совсем небольшой, - подвел итог рабочей поездки глава Архангельска Игорь Годзиш.

На фото: картинки прошлого - наводнение в Соломбале, 1926 г.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)  

16 апрель 11:55 | : Происшествия

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