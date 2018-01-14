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Архангельскому убийце таксистов предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу предъявлено обвинение 29-летнему жителю Северного округа областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, 21 декабря 2017 года и 10 января 2018 года на Талажском шоссе  в городе Архангельске обвиняемый напал на двух водителей такси, которым нанес множественные ножевые ранения.

На момент задержания у подозреваемого на лице и других частях тела зафиксированы телесные повреждения характера ссадин и кровоподтеков, которые согласно медицинскому заключению образовались в период с 28 декабря 2017 года  по 10 января 2018 года.

У следствия есть основания полагать, что в указанный период времени обвиняемый мог совершить нападение на неустановленного потерпевшего (потерпевших), который оказал активное сопротивление, но после случившегося в правоохранительные органы не обращался.

В ходе допроса в качестве обвиняемого наличие вышеуказанных телесных повреждений подследственный не объяснил. В настоящее время он находится на комплексной психолого- психиатрической экспертизе.

Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться в правоохранительные органы по телефону 02, либо в отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО по телефону: (8182) 64-38-30 следователь Алексей Петров, а также по месту дислокации Следственного управления: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, корпус 1.

12 апрель 09:20 | : Происшествия

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