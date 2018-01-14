Горит хозяйство Карпунова. Пожар в Архангельской областной детской больнице пытался потушить вахтер

Вчера в 20:46 в здании консультативной поликлиники Архангельской областной детской клинической больницы им. Г. П. Выжлецова на пр. Обводном в Архангельске сработала пожарная сигнализация.

Факт возгорания подтвердил вахтер медучреждения, вскоре после этого позвонивший в пожарную охрану. К месту происшествия была направлена помощь по повышенному номеру сложности: всего более 30 человек и 8 единиц техники. «Очаг находился на втором этаже, в помещении, где хранилась документация и личные вещи работников поликлиники. Огнем была охвачена площадь в 10 м2. Термические повреждения не слишком значительны, но некоторые помещения второго этажа закопчены». – пояснил начальник дежурной смены службы пожаротушения ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области Сергей Гришин.

Пожарные эвакуировали с первого и третьего этажа здания троих человек из числа персонала больницы. Пациентов внутри не было, круглосуточного пребывания здесь не предусмотрено. Одна из спасенных, женщина, находившаяся в тот момент рядом с очагом пожара, надышалась дымом, но медосмотр показал, что в госпитализации нет необходимости.

До прибытия пожарных с огнем пытался бороться вахтер. «Сработала пожарная сигнализация и система голосового оповещения о пожаре, и практически сразу я почувствовал запах дыма. На втором этаже был густой черный дым, горело помещение, где уборщица оставила свои вещи. Я побежал за ведром с водой, закрыл лицо мокрой тряпкой, вылил пару ведер в огонь. Затушить пожар не получилось, но удалось вынести личные вещи уборщицы», - рассказал работник поликлиники Антон Коваленко.

В 21:14 горение было ликвидировано полностью. Завтра медучреждение, ежедневная проходимость которого составляет более 500 человек, будет работать в ограниченном режиме. На месте происшествия работают пожарные дознаватели, причина происшествия выясняется. По мнению работников поликлиники, к возгоранию могла привести неисправность электропроводки.

Напомним, что совсем недавно врачи этой больницы жаловались на устаревшее медицинское оборудование.