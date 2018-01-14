Вину не признавший. Еще один глава МО отправился на условный срок

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы МО «Мошинское» Няндомского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием и судом установлено, что в 2015 году глава муниципального образования надлежащим образом не организовал строительный контроль, а также подписал акты о приемке работ по строительству водопровода в одной из деревень Няндомского района, при том, что трубы были уложены в нарушение строительных норм и правил на глубину, не защищенную от промерзания почв. В результате указанных действий в зимний период 2015- 2016 годов существенно нарушены права и законные интересы граждан на водоснабжение, так как подача воды в жилые дома прекратилась ввиду разморозки водопровода, а муниципальному образованию причинен имущественный ущерб на сумму более 350 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

Приговором Няндомского районного суда ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.