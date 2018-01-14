Знай наших! Северодвинец предупредил о готовящемся взрыве в питерском метро

Подробности сообщает участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал»:

Во вторник в 18.12 московские контрразведчики предупредили питерских коллег о возможном теракте в подземке Северной столицы.

В столичное управление ФСБ, в свою очередь, по мобильнику позвонил 39-летний житель Северодвинска. До этого ему позвонил некто и сказал, что «сейчас на станции метро «Автово» произойдет взрыв». Северодвинец решил предупредить, хотя подумал, что речь идет о московской подземке

Найти телефонного террориста все-таки удалось, им оказался 36-летний житель Приозерска. Мужчина был сильно пьян.

(на фото: вестибюль станции метро «Автово»… и никакой паники)