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Из архангельской колонии сбежали двое воришек

Двое осужденных 19 и 20 лет сбежали из колонии-поселения №3 в Архангельске,

Сделать им это было не так сложно. В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.

Но на вечерней проверке обязаны присутствовать все, во время нее и обнаружилась пропажа.

Сотрудники колонии успокаивают – беглецы относились к категории неопасных преступников, получили небольшие сроки за мелкие кражи, отсюда и облегченный режим содержания.

В данный момент приняты все меры к их розыску и задержанию.

Всего же в эта колония-поселение рассчитана на 206 человек.

11 апрель 08:34 | : Происшествия

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