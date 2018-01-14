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Котлас: Кошмарный сигвей и тупые прокатчики

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, в одном из торгово-развлекательных центров, расположенных в городе Котласе, подозреваемый за вознаграждение оказывал услуги по прокату сигвеев (гироскутеров). 18 февраля 2018 года сигвей дали в прокат 10-летней девочке, при том, что инструкцией предусмотрена эксплуатация гироскутеров только с 12-летнего возраста. В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, малолетняя, передвигаясь на сигвее, упала на пол и получила травму челюсти, которая расценивается как вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

10 апрель 08:57 | : Происшествия

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