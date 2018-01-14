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Поташев, который не любил могил. В Нижнем Новгороде задержан архангельский вандал

Нижегородские полицейские задержали 40-летнего жителя Архангельской области, находящегося в общественном месте в нетрезвом состоянии  

После проверки выяснилось, что этот тип скрывается от правосудия и находится в розыске по подозрению в вандализме (ст. 244 УК РФ — надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Знакомьтесь: Поташев Александр Владимирович, 30.09.1987 г.р., уроженец поселка Светлый Холмогорского района Архангельской области, скрывшийся от органов дознания, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

В ближайшее время он будет этапирован в Архангельск, где ответит перед законом. В Нижнем Новгороде Поташев скрывался с 2016 года. Мотивы его неприязни к захоронениям (националистические, религиозные, душевное расстройство) пока неизвестны.

09 апрель 10:55 | : Происшествия

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