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Полиция Архангельска ищет героическую женщину с сумкой

5 октября 2016 года ночью в больнице скончался 25-летний мужчина, который был доставлен с тупой закрытой травмой головы и следами побоев от дома на улице Красных Маршалов в городе Архангельске. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Благодаря совместной работе следователей Следственного комитета РФ и сотрудников УМВД России по г.Архангельску в апреле текущего года по подозрению в избиении потерпевшего задержан 20-летний житель Сульфата.

По версии следствия, в ночь на 5 октября 2016 года на улице в Северном округе города Архангельска подозреваемый на почве личной неприязни нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего. Через несколько часов потерпевший почувствовал себя плохо, его госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.

После задержания подозреваемый частично признал свою вину. В ходе допроса он пояснил следователю, что нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по телу, от которых последний упал и ударился головой об асфальт.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы, назначены экспертизы.

В ходе следствия установлено, что очевидцем преступления стала женщина, которая вмешалась и сумкой попыталась отогнать злоумышленника от потерпевшего. Органы следствия просят откликнуться указанного свидетеля и обратиться в следственный отдел по Соломбальскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по номеру телефона 22-58-78, или по адресу: г.Архангельск, проспект Никольский, 44.

09 апрель 09:13 | : Происшествия

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