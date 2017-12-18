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Федеральные СМИ: В Архангельской области отбирают сало прямо на улице

Федеральные СМИ смакуют новость об инциденте, произошедшем в Северодвинске – судебные приставы прямо на улицы конфисковали у торговцев продукты питания.

Под «санкции» попали сало, рыба, масло, ягоды… которые коробейники предлагали по сходной цене прохожим, не имея на руках разрешения на торговлю.

Горожанам напоминают о предосторожности, которую нужно проявлять во время покупки еды на улице. Зачастую торговать продуктами продавцы не имеют права. Следовательно, гарантии на качество продукта никто дать не может, а это уже опасно.

 

05 апрель 09:04 | : Происшествия

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