Федеральные СМИ: В Архангельской области отбирают сало прямо на улице

Федеральные СМИ смакуют новость об инциденте, произошедшем в Северодвинске – судебные приставы прямо на улицы конфисковали у торговцев продукты питания.

Под «санкции» попали сало, рыба, масло, ягоды… которые коробейники предлагали по сходной цене прохожим, не имея на руках разрешения на торговлю.

Горожанам напоминают о предосторожности, которую нужно проявлять во время покупки еды на улице. Зачастую торговать продуктами продавцы не имеют права. Следовательно, гарантии на качество продукта никто дать не может, а это уже опасно.