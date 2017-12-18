В Котласе задержали шпану, вымогавшую деньги у малолеток

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних учащихся техникума, подозреваемых в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц, под угрозой применением насилия).

По версии следствия, в период с июня 2017 года по февраль 2018 года в городе Котласе подозреваемые неоднократно высказывали четырем ровесникам требования о передаче им денежных средств, сопровождая свои действия угрозами применения насилия в том случае, если потерпевшие не выполнят их требования. Опасаясь угроз, юноши передали им денежные средства на общую сумму более 70 тысяч рублей.

Один из несовершеннолетних подозреваемых от дачи показаний отказался. Второй частично признал свою вину.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.

Шпана – хулиганьё, мелкие или малолетние правонарушители