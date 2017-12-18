Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе задержали шпану, вымогавшую деньги у малолеток

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних учащихся техникума, подозреваемых в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц, под угрозой применением насилия).

По версии следствия, в период с июня 2017 года по февраль 2018 года в городе Котласе подозреваемые неоднократно высказывали четырем ровесникам требования о передаче им денежных средств, сопровождая свои действия угрозами применения насилия в том случае, если потерпевшие не выполнят их требования. Опасаясь угроз, юноши передали им денежные средства на общую сумму более 70 тысяч рублей.

Один из несовершеннолетних подозреваемых от дачи показаний отказался. Второй частично признал свою вину.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.

Шпана – хулиганьё, мелкие или малолетние правонарушители

04 апрель 09:07 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (33)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20