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Архангельск: Ребенок найден! Он просто проехал свою остановку

Напомним, что вчера в 15.30 в полицию г. Архангельска поступило сообщение о пропаже 11-летнего мальчика. На розыск ребенка был ориентирован весь личный состав УМВД России по г. Архангельску. К поисковым мероприятиям также подключились волонтёры и представители общественности.

Около 17.50 кондуктор автобуса заметила похожего по приметам ребенка и обратилась в полицию. В настоящее время мальчик передан родителям, противоправных действий в отношении него не совершалось.

По предварительным данным, ребенок сел в автобус и проехал нужную ему остановку, после чего долго не мог сориентироваться, на каком транспорте вернуться обратно. Все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Спасибо всем неравнодушным!

 

03 апрель 07:34 | : Происшествия

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