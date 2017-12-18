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Тайна воскресного трупа в онежской котельной

Вчера вечером в помещении котельной одного из магазинов в городе Онега обнаружено тело ранее судимого 32-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области шеи и грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за преступления против личности, 39-летний мужчина без определенного места жительства.

После задержания подозреваемый пояснил следователю, что проживал вместе с сожительницей в помещении котельной. 1 апреля 2018 года вечером сожительница в его отсутствие не смогла попасть внутрь жилища и попросила потерпевшего вскрыть входную дверь. Когда подозреваемый вернулся в жилище, между ним и потерпевшим, сломавшим дверь кувалдой, произошла ссора, в процессе которой он ударил того кухонным ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

02 апрель 10:56 | : Происшествия

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