В Архангельске разгромили подпольное интернет-казино

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ и УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», совершенные организованной группой).

По версии следствия, с мая 2017 года по март 2018 года члены организованной преступной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в арендованных под видом букмекерской деятельности игровых клубах в помещениях, расположенных в городах Архангельск и Новодвинск.

Благодаря совместной работе сотрудников отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО, РУФСБ России по Архангельской области и отдела МВД России «Приморский», при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области, пресечена их противозаконная деятельность. В ходе обысков и обследований помещений изъято игровое оборудование и документы, необходимые для установления всех обстоятельств преступного деяния. Подозреваемые задержаны.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении трех подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также всех лиц, причастных к незаконной игорной деятельности.