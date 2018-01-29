Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не Ломоносов. Архангельский мальчонка сбежал в Москву не за знаниями, а за деньгами

В Архангельске 14-летний подросток решил отправиться в Москву за славой и деньгами. Мальчик оставил матери записку с текстом: “Я уехал и приеду, когда стану знаменитым и богатым”. Телефон беглец сразу же отключил.

Мать порыв сына не оценила и позвонила в полицию. Вскоре мальчика задержали в поезде, в кармане у него лежал билет до Москвы. По сообщению правоохранительных органов, подросток успел доехать до Плесецка. Ребенка вернули матери.

Впрочем, как показывает житейская практика, не всех в столице ждут деньги и удача, многие возвращаются не солоно хлебавши. Не зря говорят, что Москва не резиновая.

29 март 10:31 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (231)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20