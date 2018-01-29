Не Ломоносов. Архангельский мальчонка сбежал в Москву не за знаниями, а за деньгами

В Архангельске 14-летний подросток решил отправиться в Москву за славой и деньгами. Мальчик оставил матери записку с текстом: “Я уехал и приеду, когда стану знаменитым и богатым”. Телефон беглец сразу же отключил.

Мать порыв сына не оценила и позвонила в полицию. Вскоре мальчика задержали в поезде, в кармане у него лежал билет до Москвы. По сообщению правоохранительных органов, подросток успел доехать до Плесецка. Ребенка вернули матери.

Впрочем, как показывает житейская практика, не всех в столице ждут деньги и удача, многие возвращаются не солоно хлебавши. Не зря говорят, что Москва не резиновая.