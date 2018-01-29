Архангельск: Стамеска - оружие ревнивца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 35- летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с угрозой применением насилия).

По версии следствия, 23 февраля 2018 года вечером в Соломбальском округе города Архангельска подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил возле подъезда супругов- соседей и, угрожая стамеской, потребовал впустить его к ним в квартиру, где якобы могла находиться его бывшая сожительница.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломальскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

За незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.