Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск: Стамеска - оружие ревнивца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 35- летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с угрозой применением насилия).

По версии следствия, 23 февраля 2018 года вечером в Соломбальском округе города Архангельска подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил возле подъезда супругов- соседей и, угрожая стамеской, потребовал впустить его к ним в квартиру, где якобы могла находиться его бывшая сожительница.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломальскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

За незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

28 март 10:22 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (220)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20