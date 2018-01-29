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"Злоупотребил доверием". Дело по недострою на Доковской передано в суд

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба мэрии города Архангельска в рамках исполнения муниципального контракта при производстве работ по строительству трех 39-квартирных домов и одного 18-квартирного дома по ул. Доковская в Исакогорском округе областного центра. Они предназначались для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания. 

В ходе предварительного следствия установлено, что генеральный директор фирмы-подрядчика, производя работы по строительству указанных жилых домов, допустил многочисленный брак. Несмотря на обязанность устранить его за свой счет, он использовал для этих целей средства инвестора – мэрии города Архангельска. При этом в документации указал вместо переделки бракодефектных работ иные, которые фактически произведены не были. В результате инвестору был причинен имущественный ущерб на сумму более 12 миллионов рублей.

В ходе расследования данного уголовного дела были проведены сложные строительные экспертизы, по результатам которых определен объем невыполненных работ, допрошено большое количество свидетелей, проведены многочисленные обыски и выемки документов. Объем уголовного дела составил порядка 40 томов.

В сентябре 2017 года бывшему директору фирмы-подрядчика было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В настоящее время прокурором Архангельской области утверждено обвинительное заключение, материалы уголовного дела направлены в суд.  

27 март 11:05 | : Происшествия

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