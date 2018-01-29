Плесецкая история. Супруга пьяницы побила полицейскую

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 27 января 2018 года вечером в одном из домов в поселке Плесецк сотрудница полиции, находясь на обслуживаемом участке, выявила местного жителя, который в нетрезвом состоянии в подъезде жилого дома нарушал общественный порядок. Представитель власти предложила ему проследовать в отдел полиции. Супруга нарушителя, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствования законным действиям полицейской, схватила ее за форменное обмундирование и расцарапала ей лицо и шею, причинив физическую боль. После случившегося супружеская пара была доставлена в органы внутренних дел для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.