Воровская "Малиновка". При строительстве спортивного объекта в Устьянском районе похищено 32 млн. рублей

Возбуждено уголовное дело по факту хищения 32 миллионов бюджетных рублей при строительстве лыжно-роллерной трассы в Устьянском районе.

Прокуратура района совместно с контрольно-счетной палатой провели комплексную проверку финансовой отчетности по строительству спортивных объектов в деревне Малиновка и выявили многомиллионные нарушения.

Как выяснилось, в 2013-2014 г.г. подрядчик строительства «Октябрьский домостроительный комбинат» предъявлял к оплате счета за невыполненные работы, что является прямым хищением бюджетных средств. Заведено уголовное дело.

Сначала в материалах следствия фигурировала сумма в 42 млн. рублей, но в итоге осталось 32 млн.

Напомним, что «Малиновка» долгое время считалась жемчужиной спорта Архангельской области.