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Северодвинский уклонист вместо казармы может отправиться на нары

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении неработающего 25-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

По версии следствия, подозреваемый, подлежащий призыву на военную службу, в августе и октябре 2017 года под роспись получал повестки о явке в отдел военного комиссариата по городу Северодвинск Архангельской области. Не желая проходить военную службу, в назначенные дни без уважительной причины на мероприятия, связанные с призывом, не явился.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

21 март 12:04 | : Происшествия

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