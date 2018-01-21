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В Архангельске пенсионерка с хахалем держали порностудию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие в отношении 48-летнего мужчины, его 61-летней сожительницы и 5 жительниц областного центра. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних), ч.4 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а, б, в, г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и распространение материалов с порнографическими изображениями малолетних, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в крупном размере, с использованием сети «Интернет») и п.п. «а, б, в» ч.2 ст. 242.2 УК РФ (использование двух и более лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с 2009 года по октябрь 2016 года в городе Архангельске сожители организовали фотостудию, в которой производили фото- и видеосъемку обнаженных несовершеннолетних и действий сексуального характера с их участием. В последующем изготовленные порнографические материалы распространяли в сети Интернет. За указанный период они получили доход в сумме более 2, 5 млн рублей. Всего следствием установлено 11 потерпевших в возрасте от 4 до 17 лет, которых в студию для участия в съемках приводили их близкие родственники, получая за это денежное вознаграждение.

Уголовное дело возбуждено на основании оперативно- розыскных мероприятий, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области.

Следствием выполнен большой объем следственных действий. С участием педагогов и психологов допрошены малолетние и несовершеннолетние потерпевшие. Проведено 82 судебных экспертизы, включая психолого-психиатрические экспертизы обвиняемых и потерпевших, и комплексную судебную экспертизу по фото- и видео изображениям.

В ходе допросов сожители, организовавшие студию, полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 март 11:51 | : Происшествия

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