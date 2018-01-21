Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Лекарства, жилье, право на труд. В Архангельской области прокурорами выявлено около 400 нарушений прав инвалидов

Проведенный прокуратурой Архангельской области анализ надзорной деятельности за 2017 г. показал, что до сих пор нарушения прав инвалидов в регионе носят распространённый характер.

В ходе проверок органами прокуратуры области выявлялись нарушения жилищных, трудовых прав инвалидов, на охрану их здоровья, социальное обслуживание, на обеспечение доступности к объектам жизнедеятельности, в том числе при реализации государственных программ.

Вопреки требованиям ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» в регионе не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Повсеместно прокурорами выявляются нарушения прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на охрану здоровья и лекарственное обеспечение. К примеру, прокуратурой г. Северодвинска в суд направлено 5 исковых заявлений об обязании лечебного учреждения и министерства здравоохранения Архангельской области обеспечить жизненно-необходимыми лекарствами жителей города, страдающих онкологическими заболеваниями и являющихся инвалидами 1 группы, которые удовлетворены, рекомендуемые лекарства получены.

Вскрыты нарушения порядка ведения учёта граждан-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, имеются нарушения при создании и деятельности комиссии по обследованию жилых помещений (Красноборский, Ленский районы).

Не во всех случаях соблюдаются трудовые права инвалидов. В трудовых договорах с ними в нарушение ст. 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» устанавливается сокращенный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 дней вместо 30, помимо этого вопреки требованиям ст. 92 Трудового Кодекса РФ не предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени (Ленский, Плесецкий районы).

Всего в 2017 г. в анализируемой сфере правоотношений прокурорами выявлено 397 нарушений закона, в целях их устранения принесено 11 протестов, внесено 128 представлений, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 58 должностных лиц, направлено 24 иска (заявления) в суд, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 5 лиц, в 8 случаях материалы переданы контролирующим органам для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.  

19 март 10:57 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (138)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20