Лекарства, жилье, право на труд. В Архангельской области прокурорами выявлено около 400 нарушений прав инвалидов

Проведенный прокуратурой Архангельской области анализ надзорной деятельности за 2017 г. показал, что до сих пор нарушения прав инвалидов в регионе носят распространённый характер.

В ходе проверок органами прокуратуры области выявлялись нарушения жилищных, трудовых прав инвалидов, на охрану их здоровья, социальное обслуживание, на обеспечение доступности к объектам жизнедеятельности, в том числе при реализации государственных программ.

Вопреки требованиям ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» в регионе не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Повсеместно прокурорами выявляются нарушения прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на охрану здоровья и лекарственное обеспечение. К примеру, прокуратурой г. Северодвинска в суд направлено 5 исковых заявлений об обязании лечебного учреждения и министерства здравоохранения Архангельской области обеспечить жизненно-необходимыми лекарствами жителей города, страдающих онкологическими заболеваниями и являющихся инвалидами 1 группы, которые удовлетворены, рекомендуемые лекарства получены.

Вскрыты нарушения порядка ведения учёта граждан-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, имеются нарушения при создании и деятельности комиссии по обследованию жилых помещений (Красноборский, Ленский районы).

Не во всех случаях соблюдаются трудовые права инвалидов. В трудовых договорах с ними в нарушение ст. 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» устанавливается сокращенный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 дней вместо 30, помимо этого вопреки требованиям ст. 92 Трудового Кодекса РФ не предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени (Ленский, Плесецкий районы).

Всего в 2017 г. в анализируемой сфере правоотношений прокурорами выявлено 397 нарушений закона, в целях их устранения принесено 11 протестов, внесено 128 представлений, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 58 должностных лиц, направлено 24 иска (заявления) в суд, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 5 лиц, в 8 случаях материалы переданы контролирующим органам для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.