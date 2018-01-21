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Задержан осквернитель Свято-Никольского храма. Хронология вандализма в Архангельской области

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в осквернении Никольского храма в Архангельске. Злоумышленник разрисовал стены церкви сатанинскими символами.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, заявление о преступлении поступило в полицию 10 марта. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции обнаружили важные вещественные доказательства, которые позволили установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Ломоносовского округа города Архангельска. При задержании у злоумышленника было изъято несколько баллонов с краской, которые предположительно использовались при совершении противоправных действий.

Отдел дознания УМВД России по г. Архангельску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Расследование продолжается.

Хронология случаев вандализма и кощунства, с которыми сталкивались священники и прихожане Архангельской епархии (2002-2018 гг.)

В 2002 году в ночь на языческий праздник хэллоуин подожгли сруб строящейся Александро-Невской церкви на подворье Артемиево-Веркольского монастыря. Огонь вовремя удалось локализовать. В 2004 году ночью там же был совершен поджог церковного дома. При пожаре чуть не погибли настоятель подворья и три трудника. После этого к дверям Александро-Невского храма подкидывали распятую на кресте кошку, рисовали на стенах церкви пентаграммы.

В ночь с 24 на 25 августа 2012г. вандалами был срублен поклонный крест, установленный на месте церкви святого мученика Виктора в Архангельске. Святыня была установлена через дорогу от подворья Артемиево-Веркольского монастыря на месте храма, снесенного в советское время. В сентябре полиция задержала двух 17-летних подростков, которые, как показали следственные действия, и совершили прогремевший на всю страну акт вандализма, исходя из своих неоязыческих убеждений. В отношении несовершеннолетних злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 214 УК РФ «Вандализм». В связи с тем, что подростки принесли публичные извинения верующим, настоятель подворья игумен Феодосий (Нестеров) не стал настаивать на уголовном преследовании. Дело было прекращено за примирением сторон.

Неизвестные злоумышленники в ночь с 5 на 6 марта 2013 года проникли в алтарь храма святого великого князя Александра Невского на подворье Артемиево-Веркольского монастыря в г. Архангельске. В алтаре были разбросаны богослужебные книги, опрокинут аналой и сдвинут с места жертвенник.

Весной 2013 года студент архангельского вуза с телескопической дубинкой напал в Ильинском кафедральном соборе на работника церковной лавки и сильно избил его. Было возбуждено уголовное дело, злоумышленник дал подписку о невыезде. Еще до суда пострадавший служитель храма отказался от всех претензий к своему обидчику. В итоге суд так и не состоялся.

В ночь с 30 на 31 августа 2016 года была осквернена могила приснопоминаемого епископа Архангельского и Холмогорского Тихона (Степанова). Придя на Вологодское кладбище Архангельска, злоумышленник уничтожил фотографию владыки, выдернул цветы, посаженные на могиле, разбросал их вокруг, сжег вазон, поставив его к алтарной части Всехсвятской церкви. Также преступник поджег биотуалет, находящийся рядом с воскресной школой. По горячим следам злоумышленник был задержан, им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение аналогичного преступления, 29-летний архангелогородец.

21 апреля 2017 года был совершен поджог часовни преподобного Сергия Радонежского на привокзальной площади в Архангельске. Пожар был оперативно потушен, но часовня оказалась существенно повреждена, огонь успел перейти на купольную часть.

В ночь с 28 февраля на 1 марта 2018 года неизвестные вандалы вновь спилили поклонный крест, установленный на месте церкви святого мученика Виктора в Архангельске. Расследование преступления продолжается.

(по материалам Архангельской епархии)

17 март 09:11 | : Происшествия / Верую

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