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Ушла и умерла. Северодвинская станция скорой помощи снова под подозрением

Сегодня утром в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» размещена информация о том, что 5 марта 2018 года 58-летняя жительница города Северодвинска бригадой скорой медицинской помощи доставлена в городскую больницу №1 города Северодвинска, однако не госпитализирована, отпущена домой. На улице состояние женщины резко ухудшилось, и она скончалась в результате разрыва аневризмы аорты.


По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.


Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям медицинских работников и по результатам проверки принять процессуальное решение.


Отметим, это не первый случай, когда северодвинских парамедиков подозревают в халатности и непрофессионализме. В конце января этого года в социальных сетях прогремело описание случая, когда бригада скорой прибыла к пациенту без подготовленной к работе медицинской аппаратурой.


Впрочем, тогда главврач северодвинской станции Елена Павлова выступила с опровержением и до следственных действий дело не дошло.


 

13 март 15:40 | : Происшествия

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