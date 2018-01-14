Вспыльчивый архангелогородец обидел полицейского в соцсети

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

По версии следствия, летом 2017 года сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по г.Архангельску оформил в отношении подозреваемого, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, административные материалы и выявил в его действиях признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию). В конце 2017 года подозреваемый из мести к сотруднику полиции на сайте одной из групп в социальной сети в сети Интернет разместил в свободном доступе оскорбления в адрес указанного представителя власти, унизив его честь и достоинство.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.